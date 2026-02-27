Эффект низкой базы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Недавний опрос Института народнохозяйственного прогнозирования РАН показал, что деловые настроения представителей российской промышленности несколько улучшились после январского провала. Тогда индекс оптимизма упал до минимума со времен ковидного кризиса. Однако, как замечают авторы исследования, февральские корректировки составляющих индекса оказались крайне незначительными и не смогли принципиально изменить оценки предприятий текущего положения дел. Как ранее замечали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, позитив сохраняют сейчас только те предприятия, которые связаны с оборонзаказом. В целом за прошлый год, согласно официальной статистике, производственные планы в стране сократились до самого низкого значения за последние 16 лет.

На фоне пессимистичных настроений мы видим, как трансформируется и ESG-повестка в России. На смену иностранным стандартам пришли национальные, а интеграция ESG в основные бизнес-процессы требует измеримой экономической отдачи.

Петербург на фоне общероссийских показателей показывает высокие цифры. По данным Петростата, по итогам прошлого года индекс промышленного производства в городе на Неве относительно прошлого года достиг 105,4%, а налоговые поступления в бюджет от промышленности составили более 46% от общей суммы налоговых доходов города. Власти называют драйверами роста судостроение, машиностроение, в том числе радиоэлектронику. Это и неудивительно: последняя связана сейчас с производством БПЛА и комплектующих к ним.

Приятно видеть возрождение петербургского автопрома, хотя он и стартовал за счет эффекта низкой базы прошлых лет. В городе запустили несколько площадок, которые были законсервированы с 2022 года, и планируют в этом году ввести еще два крупных завода. Вице-губернатор Кирилл Поляков, рассказывая о ренессансе отрасли, сказал, что автопром — это пример того, как время превращает опыт в силу. Хочется верить, что эта формула сработает и для всей российской экономики.

Ксения Ахметжанова, редактор Guide «Экономика региона. Промышленный потенциал»