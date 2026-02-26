Пропавшую в Смоленске девочку нашли в квартире в 300 метрах от ее дома

Пропавшую девятилетнюю девочку нашли в одном из домов Заднепровского района Смоленска, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По данным ТАСС, девочку нашли в 300 м от ее дома. По словам госпожи Волк, ребенок находился в квартире с 43-летним мужчиной.

Прокуратура Смоленской области выясняет все обстоятельства произошедшего. Сотрудники регионального СКР задержали подозреваемого, с ним сейчас работают следователи. Источник «РИА Новости» в силовых структурах заявил, что подозреваемый в похищении девочки — местный. До этого он был судим за хранение наркотиков в крупном размере.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, сообщила Ирина Волк. По данным ТАСС, состояние ребенка оценили как удовлетворительное. Ее скоро передадут семье.

Источник RT сообщил, что подозреваемый в похищении девочки почти полгода следил за ней. Его машину мама видела еще осенью возле школы, где училась дочь. По данным Telegram-канала Shot, похититель удерживал ребенка в квартире у своей сожительницы.

Девочка пропала утром 24 февраля. Около восьми утра она вышла на прогулку с собакой и не вернулась. По предварительной информации, ребенка могли увезти незнакомые люди на автомобиле. Собака, с которой гуляла исчезнувшая девочка, вернулась домой без хозяйки. Утром того же дня возле дома девочки был замечен серый автомобиль, из которого выходил мужчина. Следователи искали владельца авто.