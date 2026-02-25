В Смоленске ищут владельца автомобиля, замеченного у дома пропавшей девочки

Следователи ищут владельца серого автомобиля, замеченного возле дома пропавшей в Смоленске девятилетней девочки. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

По данным силовиков, машину заметили у дома девочки утром. Из нее вышел мужчина. «Он зашел в подъезд, после чего вышел оттуда с пакетом. В настоящий момент следователи отрабатывают эту версию, устанавливают владельца авто, его местонахождение»,— сказал собеседник ТАСС.

Девочка пропала утром 24 февраля. Около восьми утра она вышла на прогулку с собакой и не вернулась. По предварительной информации, ребенка могли увезти незнакомые люди на автомобиле. Собака, с которой гуляла исчезнувшая девочка, вернулась домой без хозяйки.

Сейчас ребенка ищут в городе и соседних муниципальных округах Смоленской области полиция, МЧС, добровольцы отряда «Сальвар» и «ЛизаАлерт». Собеседник ТАСС из силовых структур заявлял, что в больницах и моргах города девочки нет.