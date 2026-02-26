Суд прекратил спор между «Газпромом» и ФНС по делу о льготе на «Лахта центр»

Арбитражный суд Петербурга прекратил производство по иску «Газпрома», который оспаривал отказ Федеральной налоговой службы в предоставлении налоговой льготы на 3,5 млрд рублей при строительстве «Лахта центра». Компания сама отказалась от иска в начале февраля, после чего дело закрыли.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спор возник из-за того, что налоговая признала неправомерным применение инвестльготы в 2020–2021 годах. По мнению службы, «Газпром» приобрел комплекс у застройщика уже после ввода в эксплуатацию, что не соответствует требованиям. К тому же ФНС не нашла подтверждений, что компания реально использовала здание в тот период.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», «Газпром» проиграл эту тяжбу в первой инстанции, а затем отозвал апелляционную жалобу.

Андрей Маркелов