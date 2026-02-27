Производитель шоколада вложит около 800 млн в расширение производства в Мценске

Калининградский производитель шоколада и кондитерских глазурей «Стимул» (ООО «Торгово-производственная компания», ООО «ТПК») удваивает мощности на площадке на территории опережающего развития (ТОР) «Мценск» в Орловской области. Общий объем инвестиций уже достиг 400 млн руб., а объем дополнительных вложений может быть сопоставим с уже сделанными инвестициями. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал директор по маркетингу компании Алексей Селионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Во втором квартале 2026 года компанией запланирован запуск второй линии, которая будет релоцирована из Калининградской области. Параллельно компания прорабатывает возможность строительства отдельного складского комплекса на территории ТОР «Мценск» для оптимизации хранения готовой продукции.

«Решение о расширении продиктовано стратегией повышения доступности продукции для заказчиков по всей стране. Логистика с головного предприятия в Калининградской области занимает значительное время. Запуск второй площадки в Мценске позволяет кратно сократить сроки поставок для кондитеров Центральной России, а также выстраивать эффективные маршруты отгрузки вплоть до Сибири и Дальнего Востока. Мы ориентированы на долгосрочное партнерство и понимаем, как важны для технологов и закупщиков стабильность и скорость поставок. Мценск — это узловая точка, которая дает нам возможность оперативно отвечать на запросы производства в любой части страны»,— отметил Алексей Селионов.

В четвертом квартале 2025 года компания запустила первую технологическую линию, адаптировав имеющийся производственный комплекс. Уже сейчас на производстве занято более 50 человек, а объем выпускаемой кондитерской глазури составляет 1 тыс. т.

По данным Rusprofile, ООО «Торгово-производственная компания» (ООО «ТПК») зарегистрировано в Светлогорске Калининградской области в 2018 году. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Мгер Вартанян (также является соучредителем пяти компаний, в том числе мценского ООО «Торгово-производственная компания Стимул», зарегистрированного в 2024 году). Выручка ООО за 2024 год составила 3,09 млрд руб., чистая прибыль — 533,9 млн руб.

Ульяна Ларионова