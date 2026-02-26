ЕС призвал Киргизию ужесточить контроль за реэкспортом товаров в Россию

Евросоюз призвал Киргизию ужесточить контроль за реэкспортом европейских товаров в Россию. Об этом сообщил спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан во время визита в Киргизию, передает Reuters.

Господин О’Салливан заявил, что Брюссель обеспокоен резким ростом импорта в Киргизию радиооборудования и станков. По его словам, единственная цель таких закупок — реэкспорт товаров в Россию. Представитель ЕС отметил, что такие поставки нарушают санкции в отношении товаров, у которых потенциально есть военное применение.

По данным агентства, после начала боевых действий на Украине Киргизия заметно увеличила экспорт товаров двойного назначения в Россию. Экономика республики начала расти в среднем на 9% в год. Согласно февральской статистике Financial Times, с начала СВО импорт «общепринятых приоритетных товаров» из ЕС в Киргизию вырос на 800%, а экспорт Киргизии в Россию — на 1200%.

В 2023 году зарубежные СМИ уже писали о нарушении Киргизией введенных в отношении России санкций. The Washington Post писала, что США готовили экономические меры в отношении республики. Посольство Киргизии в США в ответ на публикацию WP заявило, что руководство страны соблюдает международные правила в борьбе с незаконной торговлей. Госкомитет нацбезопасности республики допустил, что нарушать санкции могли частные компании.