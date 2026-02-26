В Ярославской области ввели выплату за привлечение контрактников из других регионов

В Ярославской области введена выплата за привлечение на военную службу по контракту жителей других регионов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Выплата составит 500 тыс. руб. Деньги привлекший контрактника получит после зачисления добровольца в военную часть.

«Получить ее может любой человек — независимо от того, где он живет и работает»,— пояснил губернатор Михаил Евраев.

В регионе сохранится и ранее введенная выплата в 100 тыс. руб. за привлечение на военную службу, однако теперь она будет действовать только в отношении жителей Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что единовременная выплата для военнослужащих, которые подписывают контракт с Министерством обороны РФ и отправляются в зону специальной военной операции, в феврале была увеличена до 2 млн руб.

Алла Чижова