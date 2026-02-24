В Ярославской области выплаты контрактникам повысили до 2 млн рублей

Власти Ярославской области увеличили выплаты для военнослужащих, подписывающих контракт с Минобороны России для участия в специальной военной операции (СВО), до 2 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Теперь бойцы от Ярославской области будут получать 2 миллиона рублей»,— написал господин Евраев в Telegram-канале. Он отметил, что в регионе сформирована и постоянно совершенствуется система поддержки российских военнослужащих и их близких. Так, например, для семей контрактников доступны льготы по питанию в образовательных учреждениях и транспорту.

Ранее военнослужащие из Ярославской области получали выплаты в размере 1,6 млн руб., а также медицинскую реабилитацию и выплаты в случае ранения. В Ярославской области все меры поддержки участников СВО собраны в одном региональном законе.