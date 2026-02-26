Петербургские коммунальщики работают в усиленном режиме в связи с ухудшением погоды

Коммунальные службы Санкт-Петербурга перевели на усиленный режим работы из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

В Северной столице ожидается усиление ветра, в связи с которым в Северной столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности, падение атмосферного давления, «температурные качели», а также снег. Ночью температура может превысить 0 градусов, в этот период возможна гололедица.

Коммунальщики ведут мониторинг улично-дорожной сети и при необходимости очищают проезжую часть и тротуары с помощью техники, проводят противогололедную обработку и повторные циклы работ в зависимости от погоды.

«Особое внимание будет уделяться остановкам общественного транспорта и станциям метро, пешеходным зонам и тротуарам, подходам к социальным объектам»,— добавил вице-губернатор.

Артемий Чулков