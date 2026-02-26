XIX Ростех Деминский лыжный марафон начнется 27 февраля

В Рыбинском округе в биатлонно-лыжном комплексе «Демино» 27 февраля стартует XIX Ростех Деминский лыжный марафон. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

27 февраля пройдут забеги на 5, 10 и 30 км свободным стилем. «Золотая гонка» на 50 км состоится 28 февраля. На 1 марта запланированы бэби-марафон на 1 км, гонки на 2 и 30 км классическим стилем.

На старты выйдут около 10 тыс. спортсменов. Среди них — победители прошлых лет Андрей Алипкин, Дмитрий Плосконосов, Ермил Вокуев, Юлия Чекалева. Как уточнил господин Рудаков, трасса готова, на соревнованиях будет работать один из самых больших в стране экранов. Транслировать ход марафона будет телеканал «ЯПервый», в том числе на площади Труда в Ярославле.

Для гостей марафона подготовлена развлекательная программа, а также готовы парковки. Попасть на марафон можно будет на автобусах, следующих по маршрутам №510 Ярославль (Ярославль-Главный) – ЦЛС «Демино» и №210 Рыбинск (железнодорожный вокзал) – ЦЛС «Демино». Транспорт будет отправляться из Ярославля и Рыбинска и возвращаться в города согласно графику соревнований.

Алла Чижова