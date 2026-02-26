В Смоленске нашли живой пропавшую девочку и задержали подозреваемого в похищении

Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Сальвар» в Telegram-канале. Следователи задержали подозреваемого в похищении ребенка, сообщила пресс-служба СКР. Девочка пропала два дня назад.

Telegram-канал SHOT писал, что ребенка нашли в гараже. По предварительной информации, она находилась там с двумя мужчинами. Их личности устанавливаются. Девочка кричала и звала на помощь, ее крики услышал один из добровольцев «Сальвара». Врачи проверят, было ли в отношении девочки совершено какое-либо насилие, сообщил SHOT.

Девочка пропала утром 24 февраля. Около восьми утра она вышла на прогулку с собакой и не вернулась. По предварительной информации, ребенка могли увезти незнакомые люди на автомобиле. Собака, с которой гуляла исчезнувшая девочка, вернулась домой без хозяйки. Утром того же дня возле дома девочки был замечен серый автомобиль, из которого выходил мужчина. Следователи искали владельца авто.