Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Артюра Риндеркнеша в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Дубае с призовым фондом $3,3 млн.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4. Рублев занимает 18-е место в рейтинге ATP, Риндеркнеш — 31-е. Следующим соперником россиянина на турнире в Дубае станет победитель матча между чехом Якубом Меншиком (13-й в мире) и голландцем Таллоном Грикспором (25-й).

Турнир в Дубае завершится 28 февраля. В прошлом году победителем стал греческий теннисист Стефанос Циципас. Андрей Рублев брал титул в 2022 году.

Арнольд Кабанов