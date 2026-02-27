Технопарк L618 произведет медоборудование

Производитель медицинских изделий для эндоскопии и малоинвазивной хирургии «Эндо Старс» приобрел в собственность участок под строительство производственного корпуса в технопарке L618 на Литовской улице, 16Б. Площадь нового производственного здания составит более 4 тыс. кв. м. Объем инвестиций в строительство оценивается более чем в 650 млн рублей. Сопоставимая сумма может понадобиться на технологическое оснащение производства, говорят в «Эндо Старс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект производственного корпуса компании «Эндо Старс» в технопарке L618 на Литовской улице, 16в

Фото: ООО «Эндо Старс» Проект производственного корпуса компании «Эндо Старс» в технопарке L618 на Литовской улице, 16в

Фото: ООО «Эндо Старс»

Как рассказал Артем Чесноков, директор отдела продаж индустриальной недвижимости ООО «Бриз», которое управляет L618, это будет первая для технопарка сделка в формате build-to-suit: «Эндо Старс» выкупает производственный комплекс площадью более 4290 кв. м, который будет спроектирован и построен под технологические требования компании.

По условиям проекта, основной производственный корпус займет 3900 кв. м, дополнительно предусмотрен складской блок с возможностью подъезда грузового транспорта. Комплекс рассчитан на полный цикл выпуска медицинских изделий — от конструкторских разработок до сборки и хранения готовой продукции. Старт активной фазы строительства запланирован на апрель 2026 года, ввод в эксплуатацию — на май 2027-го.

Генеральный директор «Эндо Старс» Вадим Самарец подтвердил факт сделки.

В УК «Бриз» уточняют, что в этой модели компания берет на себя проектирование и прохождение экспертизы, подготовку пакета исходно-разрешительной документации, получение разрешения на строительство и организацию взаимодействия с профильными органами власти, а затем — полный цикл строительства и ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, после регистрации прав собственности управляющая компания, по ее словам, остается на площадке для эксплуатации территории и инженерных сетей.

«Эндо Старс» позиционирует себя как одного из крупных игроков российского рынка эндоскопических решений. По собственным данным компании, в 2025 году предприятие выпустило более 1 млн инструментов и около 1,5 тыс. единиц оборудования для малоинвазивной хирургии; выручка в 2024 году составила 1,4 млрд рублей, прибыль — 552 млн.

Как рассказали в «Эндо Старс», на новом производстве планируется производить расходные материалы для гибкой эндоскопии. «После ухода зарубежных аналогов с рынка вопрос об импортозамещении для большинства больниц стоит остро»,— объясняют в компании.

По сообщению пресс-службы компании, новый завод рассчитан на 10 млн изделий в год. Комплекс обеспечит производство одноразовых инструментов и расходных материалов для гастроэнтестинальной эндоскопии, а также медицинской техники для диагностики ЖКТ-онкологии. Проектная мощность — до 10 млн единиц изделий и 5 тыс. единиц оборудования ежегодно, что увеличит объемы производства компании в 2,5–3 раза.

«Инвестиции в 650 млн рублей покрывают землю, проектирование, стройку зданий и инженерию. Закупка и монтаж технологического оборудования частично входят в общий инвестиционный бюджет, объем дальнейшего дооснащения будет определяться по мере реализации проекта и вывода отдельных производственных участков на проектную мощность. Ориентировочно инвестиции в технологическое оснащение могут составить сопоставимую с капитальным строительством долю бюджета, в зависимости от типа оборудования и степени автоматизации»,— сообщили в «Эндо Старс».

На площадке появятся чистые помещения по классу ISO 7/8, R&D, склады, производственные помещения с контролируемой средой и участок металлообработки, который будет размещен в отдельном здании рядом с основным производственным комплексом.

Технопарк L618 реализуется на участке площадью 3,5 га на Литовской улице, 16Б, общая площадь комплекса заявлена более 28 тыс. кв. м. Первая очередь, включающая два торгово-офисных здания общей площадью 6,4 тыс. кв. м, уже реализована. Вторая очередь, площадью 7,5 тыс. кв. м, заявлена как сочетание light industrial, торговли и сервисных функций; в составе также предусмотрены коворкинг, пункт общественного питания и конференц-зал.

По данным консалтинговой компании Maris, по итогам 2025 года спекулятивное предложение производственных объектов в Санкт-Петербурге и области достигло приблизительно 2,6 млн кв. м. Сегмент light industrial занимает скромную долю — около 5% от общего объема, что эквивалентно 122 тыс. кв. м индустриальных площадей.

За прошедший год рынок пополнился новым спекулятивным предложением объемом свыше 90 тыс. кв. м. Это на 31% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом формат light industrial обеспечил 28% прироста (25 тыс. кв. м), что практически повторяет результат 2024 года.

Сейчас в активной фазе возведения находится около 120 тыс. кв. м производственных объектов. Девелоперы заявляют о намерении ввести на протяжении ближайших трех лет более 800 тыс. кв. м качественных индустриальных площадей.

Ключевыми источниками спроса на индустриальную недвижимость региона выступают предприятия из нескольких отраслей: производства строительных материалов, машиностроения и металлообработки, пищевой индустрии. Эти сферы традиционно формируют 60–70% всех транзакций на местном рынке производственной недвижимости, говорят в Maris.

Александра Хренкова