Томаты давят на выручку

Крупнейший производитель овощей закрытого грунта в России ГК «Рост» столкнулся с резким замедлением темпа роста бизнеса. В 2025 году выручка компании увеличилась на 10%, до 81,9 млрд руб., в то время как в 2024 году рост составил почти 60%. Это может быть связано с характерным для всего рынка снижением урожайности и стагнацией потребительского спроса.

Выручка ГК «Рост» в 2025 году, по предварительным данным, составила 81,9 млрд руб., увеличившись год к году на 10%. Об этом “Ъ” рассказали в самой группе. Темпы роста бизнеса резко замедлились по сравнению с 59,4%, до 73,8 млрд руб., в 2024 году. Другие финансовые показатели в компании не привели. Валовый сбор овощей в 2025 году вырос на 2%, до 458 тыс. тонн.

ГК «Рост» — крупнейший в России производитель овощей закрытого грунта. Ее основными владельцами считаются Сергей Рукин и Дмитрий Лашин. У группы 22 тепличных комплекса в разных регионах России, выпускающих преимущественно томаты, зеленый салат и огурцы. Овощи выпускаются в том числе под брендами Flamenco, «Медовые», «Сладкая ягода» и «Ботаника».

57% оборота ГК «Рост» в 2025 году сформировали томаты, 42% — доля огурцов. Еще 1% — это баклажаны, перец, салат. Доля томатов в структуре выручки компании за год возросла на 5 процентных пунктов (п. п.), огурцов — сократилась на 4 п. п. Гендиректор управляющей компании «Рост» Наталья Лореш рассказала, что в 2025 году компания увеличила выпуск томатов на 12 тыс. тонн.

Показатели ГК «Рост» в целом отражают рыночную ситуацию. Согласно подсчетам ассоциации «Теплицы России», в 2025 году совокупная площадь зимних теплиц в России увеличилась на 3,3%, до 3,46 тыс. га. Но общее производство овощей при этом показало меньший рост — на 1,4%, до 1,66 млн тонн. Это также существенно хуже роста овощного сектора в целом. Согласно Росстату, совокупный объем отгрузок овощей всех типов сельхозорганизациями в России в 2025 году составил 213,58 млн тонн, на 5,5% больше год к году.

Урожайность овощей закрытого грунта падает.

В 2025 году она составила в среднем 47,6 кг с 1 кв. м, снизившись год к году на 2,3%, следует из подсчетов «Теплиц России». Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова говорит об устойчивом снижении урожайности. Это связано в том числе с изменением структуры спроса: видя запрос на расширение ассортимента, производители увеличивают посадки менее урожайных гибридов. В эту категорию попадают, например, томаты-черри и бакинские помидоры. Эксперт связывает тенденцию с постепенным насыщением рынка. Потребление овощей в России действительно не показывает заметного роста. По данным NTech, натуральные продажи в категории в 2025 году год к году не поменялись. В «Нильсен» зафиксировали увеличение продаж фруктов и овощей всего на 1,3%.

Одновременно сказываться на урожайности, по мнению госпожи Решетниковой, может рост распространения болезней растений. Томаты, например, стали более подвержены тобамовирусам и мозаичным вирусам. Тенденция, по мнению эксперта, объясняется общим ростом производства овощей.

Рост цен на овощи в 2025 году оказался более сдержанным, чем в 2024 году, что также могло сказаться на оборотах бизнеса, говорит Тамара Решетникова. Согласно Росстату, наиболее выраженный рост стоимости в категории овощей показатели огурцы. В январе 2026 года их стоимость составила в среднем 299 руб. за 1 кг, прибавив год к году 33,67%. Томаты подорожали на 18,25%, до 254,54 руб. за 1 кг. Но показатели неоднородные: например, сладкий перец подешевел за год на 2,2%, до 313,27 руб. за 1 кг.

Александра Мерцалова