19-летний крымчанин пойдет под суд за подготовку теракта

В Крыму завершили расследование уголовного дела о подготовке теракта — в преступлении обвинили 19-летнего местного жителя, который планировал поджог здания в Симферополе. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, обвиняемый являлся участником международной организации, деятельность которой решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена на территории государства. «В целях дестабилизации деятельности органов власти фигурант спланировал поджог здания в Симферополе, для чего изготовил орудие преступления. Однако довести свои преступные действия до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД»,— уточнили в СКР.

При обыске у фигуранта дома обнаружили и изъяли самодельные взрывные устройства (СВУ), мобильные телефоны и наркотические средства. Суд заключил его под стражу.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ст. 205.3, ч. 1 ст. 228 УК РФ (приготовление к совершению теракта и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Крыму задержали жительницу Волгоградской области, которая принесла на контрольно-пропускной пункт здания ФСБ в Симферополе православную икону с вмонтированным СВУ мощностью 1 кг тротила. Как заявили в ФСБ, по плану организаторов теракта женщине отводилась роль камикадзе.

