ФСБ заявила, что крымское управление хотели подорвать заминированной иконой

В Крыму задержали гражданку России, которая подозревается в подготовке подрыва сотрудников ФСБ с помощью заминированной православной иконы. Об этом «Ъ» сообщили в ЦОС ФСБ.

По информации спецслужбы, 54-летнюю жительницу Волгоградской области задержали в Симферополе на контрольно-пропускном пункте здания регионального управления ФСБ РФ. Во время досмотра у нее обнаружили православную икону, снабженную самодельным взрывным устройством фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.

На допросе подозреваемая рассказала, что была обманом вовлечена в террористическую деятельность. По ее словам, в мае 2025 года ей позвонил представитель СБУ и, представившись следователем ФСБ России, заявил, что некий украинский террорист оформил на ее имя кредит в банке и перевел деньги на нужды вооруженных сил Украины. Угрожая уголовной ответственностью, женщину убедили оформить под залог квартиры несколько кредитов на сумму более 3 млн руб., которые она перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам. Далее куратор потребовал, чтобы она забрала у курьера в Крыму православную икону и принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания ФСБ в Симферополе.

«По замыслу спецслужб Украины подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства»,— отметили в ЦОС ФСБ.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Александр Дремлюгин, Симферополь