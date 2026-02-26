Совладельцы белгородского консервного завода получили банкротные иски

Жанна Островская обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с двумя исками о признании банкротами Николая и Романа (Николаевичей) Полянских, которые значатся в качестве совладельцев местного консервного завода ООО «Конпрок». Сумма требований составляет 101,5 млн руб. и 52,4 млн руб. соответственно. Подробности и причины образования задолженности не раскрываются. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление в отношении Николая Полянского пока не принято к производству, дата заседания не назначена. В качестве третьих лиц к участию в деле заявлены управление Росреестра по Белгородской области, региональное управление ФНС, ассоциация «Национальная организация арбитражных управляющих» и управление ФССП по Белгородской области. Второй иск — к Роману Полянскому — суд принял к производству. Рассмотрение его обоснованности назначено на 30 марта. В деле в качестве третьих лиц также участвуют налоговая служба, Росреестр, ФССП, ассоциация арбитражных управляющих, а также Сергей Савков.

Ранее стороны уже встречались в суде — с 2017 года зарегистрировано более 40 дел, в которых участники выступают в различных ролях. Госпожа Островская выиграла восемь из тех дел, где она выступала в качестве истца.

По данным Rusprofile, ООО «Конпрок» зарегистрировано в Белгороде в 2015 году. Основной вид деятельности — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Уставный капитал — 3,15 млн руб. Владельцы — гендиректор Николай (51%) и Роман (49%) Полянские. Николаю Полянскому также принадлежат доли в ООО ГК «Новое Время» (90%, аренда недвижимости) и ООО «ТЦ «Славянский Базар» (80%, аренда недвижимости). Выручка ООО «Конпрок» за 2025 год составила 16,3 млн руб., чистая прибыль — 40 тыс. руб. По собственным данным, консервно-промышленный комплекс «Конпрок» производит до 80 млн. банок в год и более 150 наименований консервов. В течение года комбинат перерабатывает 40 тыс. овощей и фруктов, а также 10 тыс. т мяса. 50% производимой продукции поставляется по госконтрактам Министерству обороны, Российскому агентству по государственным резервам, а также Министерству по чрезвычайным ситуациям.

