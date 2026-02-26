Парламенты Вологодской и Нижегородской областей назначили новых сенаторов

Как и предполагал “Ъ”, новым сенатором от законодательного собрания Вологодской области стал бывший мэр Череповца Роман Маслов. 26 февраля он получил вакантный мандат депутата и сразу был делегирован в Совет федерации по предложению фракции «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Маслов

Фото: Официальный сайт мэрии города Череповца Роман Маслов

Господин Маслов занял место вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева, который представлял регион в верхней палате более 18 лет, но в декабре 2025 года неожиданно сменил «прописку», став представителем Смоленской области. Новому сенатору 37 лет, он прошел путь от депутата Череповецкой гордумы до главы города.

26 февраля сенатора назначили и депутаты заксобрания Нижегородской области. Там вакансия образовалась после отставки экс-гитариста группы «Любэ» Александра Вайнберга, который представлял регион в верхней палате с 2011 года. В конце января господин Вайнберг решил отправиться на специальную военную операцию.

Новым представителем нижегородского парламента в Совете федерации по предложению фракции «Единой России» стал вице-спикер Дмитрий Краснов. Ему 66 лет, в разное время работал главой региональной торгово-промышленной палаты и вице-губернатором Нижегородской области. В заксобрание избрался в 2021 году, получив пост заместителя председателя.

Андрей Прах