Вице-спикера заменят мэром

Вологодские власти определились с кандидатом на пост сенатора от законодательного собрания региона, который стал вакантным после того, как вице-спикера Совета федерации Юрий Воробьев стал представлять Смоленскую область. По данным “Ъ”, его место займет 37-летний мэр Череповца Роман Маслов, отработавший в должности градоначальника меньше года.

Фото: Страница Романа Маслова во «ВКонтакте» Роман Маслов

Роман Маслов объявил о досрочной отставке утром 18 февраля. «Искренне люблю наш город — его улицы, дома, его неповторимую атмосферу. Но больше всего я люблю наших жителей — череповчан, сильных, трудолюбивых, мудрых и активных. Знаю, что Череповец будет продолжать развиваться, становиться сильнее и уютнее»,— написал он в Telegram, добавив, что переходит на работу в областное заксобрание.

Будучи вице-спикером Череповецкой гордумы, на выборах в 2021 году господин Маслов баллотировался в региональный парламент в составе списка «Единой России». Это дает ему право занять место депутата Александра Мазуева, который добровольно ушел в отставку на прошлой неделе. Однако в заксобрании Роман Маслов не задержится.

Как рассказал “Ъ” источник в правительстве Вологодской области, теперь уже бывший градоначальник будет делегирован в Совет федерации (по закону представлять региональный парламент в верхней палате может только действующий депутат).

В декабре 2025 года вице-спикер Юрий Воробьев, более 18 лет представлявший в верхней палате законодательную власть региона, неожиданно сменил «прописку», став сенатором от смоленского губернатора. Источники “Ъ” тогда говорили, что уход «тяжеловеса» связан с желанием нового главы Вологодской области Георгия Филимонова делегировать в Совфед своего ставленника. «Ведомости» допускали, что этот вопрос будет решен уже после сентябрьских выборов, а на роль сенатора может претендовать отец губернатора Юрий Филимонов, директор череповецкого Центра боевых искусств, заслуженный тренер России.

По словам собеседника “Ъ”, делегируя в Совет федерации «молодого и яркого члена своей команды», господин Филимонов усиливает представительство региона на федеральном уровне: «Он устанавливает четкие KPI, которые обязаны выполнять сенаторы, демонстрируя свою эффективность и личную лояльность». Члены Совфеда должны лоббировать интересы всей области, а не одного отдельно взятого предприятия, подчеркнул источник.

Роман Маслов войдет в число самых молодых сенаторов в истории. Ему 37 лет, он уроженец Череповца и выпускник Череповецкого государственного университета.

Занимался вопросами региональной молодежной политики, с 2011 года являлся членом молодежного парламента Череповца.

В 2017-м был избран в Череповецкую гордуму, где занимал пост вице-спикера.

В 2022 году возглавил Череповецкий район.

В марте 2025 года был избран мэром второго по численности населения города Вологодской области.

Политолог Константин Калачев полагает, что выбор на Романа Маслова пал в результате стечения двух факторов: «С одной стороны — желание Филимонова расставить на ключевые посты зависимые фигуры, с другой — ограниченность его "скамейки запасных"». Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов добавляет, что не менее значимой является судьба кресла мэра Череповца. «Маслов пришел на место Романа Германова, считавшегося лоббистом и выдвиженцем "Северстали". Есть интрига, сохранит ли компания возможность повлиять на выбор кандидатуры, или вынужденные сложения полномочий депутатами горсовета (за последние два года мандаты досрочно сдали девять человек, в том числе спикер Маргарита Гусева.— “Ъ”) лишили ее прежних лоббистских и публичных рычагов влияния»,— рассуждает эксперт.

