Профильный комитет Думы утвердил кандидатуры в ЦИК от парламентских партий

Комитет Госдумы по контролю 26 февраля рекомендовал палате назначить членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) нового созыва представителей пяти парламентских фракций. В список вошли Константин Мазуревский («Единая Россия»), Евгений Колюшин (КПРФ), Николай Левичев («Справедливая Россия»), Василина Кулиева (ЛДПР) и Алена Булгакова («Новые люди»). Комитет предложил Думе утвердить эти кандидатуры на пленарном заседании 11 марта.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Комитет рассмотрел и поддержал представленные фракциями кандидатуры и пожелал всем успешной работы»,— сказал “Ъ” после заседания председатель комитета Олег Морозов («Единая Россия»). «Формирование состава Центральной избирательной комиссии — это вопрос доверия к избирательной системе,— отметил в беседе с “Ъ” первый зампред комитета Дмитрий Гусев.— Обсуждение должно быть открытым, с возможностью для депутатов задать вопросы кандидатам и получить четкие ответы. Мы заинтересованы в том, чтобы в ЦИКе работали профессионалы, обладающие безупречной репутацией и опытом».

Полномочия действующего состава ЦИКа истекают 29 марта (спустя пять лет после первого заседания текущего созыва в 2021 году). 15 членов комиссии назначаются на паритетной основе Советом федерации (на основе предложений, поступивших от регионов), Госдумой (по предложениям фракций) и президентом.

Ксения Веретенникова