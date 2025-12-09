Вездеходам и болотоходам расширяют права

Водителям с правами категории B, С и D могут разрешить управлять тяжелыми вездеходами, болотоходами и багги. Отдельные удостоверения тракториста-машиниста тогда будут не нужны. Снять ограничение предложил сенатор Андрей Кутепов в законопроекте, который поддержало правительство. Господин Кутепов считает, что в силу «объективных причин» в России сейчас активно развивается внутренний туризм, в том числе на дикой природе, в связи с чем популярность набирают поездки на внедорожной технике. Эту отрасль нужно развивать, в том числе законодательно, считает сенатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила проект положительного заключения (есть у “Ъ”) на поправки сенатора Андрея Кутепова, который предлагает изменить законы «О самоходных машинах» и «О безопасности дорожного движения». Законопроект касается водителей, желающих управлять внедорожной спецтехникой.

Сейчас существует два вида водительских удостоверений. Первые — с категориями А, B, С, D и т. д.— позволяют управлять мотоциклами, легковыми автомобилями, автобусами и грузовиками. Такие права выдает ГИБДД. Вторые — удостоверения тракториста-машиниста, позволяющие управлять самоходными машинами, к которым относятся тракторы, дорожно-строительная, сельскохозяйственная, коммунальная техника и внедорожные транспортные средства. Такие права выдает входящий в структуру Минсельхоза Гостехнадзор.

В декабре 2023 года, как сообщал “Ъ”, вступили в силу поправки, разрешившие обладателям прав категории B, С и D без удостоверения тракториста-машиниста управлять самоходными машинами категории АI, то есть квадроциклами и снегоходами. Власти объясняли упрощение необходимостью развивать снегоходный и внедорожный туризм. Сейчас Андрей Кутепов предлагает второй этап реформы: разрешить обладателям обычных водительских прав управлять спецтехникой категории АII. К ней относятся уже тяжелая внедорожная техника максимальной массой не более 3,5 тонны с восемью местами (за исключением водительского). Речь идет о различных вездеходах, снегоболотоходах и багги.

В пояснительной записке (есть у “Ъ”) Андрей Кутепов говорит, что поправки особенно актуальны сейчас, когда в силу «объективных причин» динамичней всего развивается именно внутренний и особенно — активный туризм.

Заинтересованные в таком досуге граждане «хотят исследовать природные достопримечательности», отмечает сенатор, но из-за существующих ограничений водителям приходится управлять мотовездеходной и автовездеходной техникой без документов и де-юре нелегально. В случае остановки инспектором применяется штраф по ст. 9.3 КоАП 0,5–1 тыс. руб.

Опрошенные “Ъ” эксперты поддержали законопроект. Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский считает, что самоходные машины в категорию АII в свое время были выделены по «формальным признакам». «По сути, это обычные транспортные средства с автомобильной посадкой. Скорость у них невысокая, управлять ими не так сложно, если умеешь ездить на автомобиле»,— говорит эксперт. Законопроект, предполагает господин Шумский, улучшит дисциплину. Он напоминает, что водители нередко ездят за рулем багги или вездеходов вообще без прав, но при фиксации нарушения лишить удостоверения гражданина нельзя (можно только оштрафовать).

Если поправки примут, то, к примеру, при пьяной езде на вездеходе водитель будет лишен удостоверения: такой риск будет останавливать нарушителей.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр поправки также поддержал. «Отдельно получать права на такую технику смысла нет, поскольку для управления специальных навыков не требуется,— подтверждает эксперт.— Все эти машины эксплуатируются, как правило, далеко от дорог общего пользования».

Удостоверение машиниста-тракториста для самоходных машин категории АII сейчас можно получить с 19 лет, обычные водительские удостоверения — с 18 лет. На это обратили внимание в правительстве. «Несоответствие проектируемых норм может повлечь противоречивую правоприменительную практику, при которой будет возможен допуск к управлению самоходными машинами лиц, не достигших 19-летнего возраста»,— говорится в кабмине. Там поддерживают поправки с учетом доработки. После окончательного одобрения законопроекта правительством законопроект должен быть рассмотрен Госдумой.

Иван Буранов