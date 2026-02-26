Путин предложил размещать национальные станции России и КНР на разных орбитах

Президент РФ Владимир Путин выступил за размещение национальных станций России и Китая на разных орбитах. Об этом сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Президент сказал очень важную вещь: у Китая есть своя станция, они ее там держат, давайте мы сделаем так, чтобы наши две станции летали на разных орбитах, с тем, чтобы мы сразу имели конкурентное преимущество по сравнению с другими игроками на этом поле»,— пересказал господин Ковальчук слова главы государства (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что это серьезное заявление требует дополнительного обсуждения, хотя ранее все решения уже были приняты.

19 февраля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что развертывание Российской орбитальной станции (РОС) планируется начать с 2028 года. Как господин Мантуров сообщал ранее, угол наклонения РОС составит 51,6 градуса. Сейчас на этой орбите находится Международная космическая станция (МКС). Российская орбитальная станция должна заменить МКС после завершения ее эксплуатации.