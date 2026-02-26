Вербовщика секты «Царская Империя» отправили в СИЗО

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 24 апреля) вербовщика секты «Царская Империя» Юрия Гончарова. Его обвинили в создании, руководстве и пропаганде некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, сообщили в пресс-службе судов столицы.

Правоохранители задержали члена «Царской Империи» 25 февраля. По данным следствия, фигурант вступил в секту в 2023 году и уничтожил свой паспорт. Он отказался от уплаты налогов, службы в ВС РФ и соблюдения российских законов, а также пропагандировал организацию. На заседании суда господин Гончаров представился как «схиепископ и князь Московский Варфоломей».

О причастности Юрия Гончарова к «Царской Империи» стало известно во время поиска пропавших женщины и двух дочерей в Санкт-Петербурге. В начале февраля они сбежали во Владимирскую область, вступили в секту и заявили об отказе от документов. По данным СМИ, господин Гончаров помогал девушкам в побеге.

Никита Черненко