Мосбиржа предложила подробно раскрывать сделки слияния и поглощения

Мосбиржа (MOEX: MOEX) предложила Банку России (ЦБ) сделать обязательным подробное раскрытие информации по завершенным сделкам слияния и поглощения (M&A) для эмитентов. Об этом сообщила директор департамента по работе с эмитентами площадки Наталья Логинова.

Сейчас, уточнила госпожа Логинова, компании могут самостоятельно решать, публиковать ли данные о сделках, что снижает интерес инвесторов к публичному рынку и заставляет их «покупать 16-ю квартиру». Кроме того, объем публикуемой информации ограничен и зачастую касается только самого факта сделки и ее суммы.

«Мы хотим, чтобы компания, совершившая сделку, раскрыла, по какой оценке она купила, какой эффект это приобретение окажет на ее бизнес, какое влияние может быть на отчетность... При недостатке информации инвесторы могут неверно трактовать подобные сделки»,— пояснила эксперт на конференции IPO 2026 (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно отчету аудиторской компании Kept, в 2025 году общий объем сделок M&A в России составил $27,6 млрд — минимальный показатель с 2005 года. За год было заключено всего 290 сделок, что близко к уровню кризисного 2008 года. Падение рынка M&A, по данным «Ъ» на ноябрь 2025 года, в основном спровоцировано слишком высокой ставкой ЦБ.