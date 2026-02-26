Вьетнам перетягивает спрос

Российских туристов захватил Вьетнам. Спрос на поездки туда за прошлый год вырос в 14 раз. Об этом говорится в исследовании сервиса Onlinetours. При этом юго-восток Азии в целом стал популярнее у россиян. Так, интерес к Индонезии увеличился в шесть раз, а к Китаю — в четыре.

Фото: Ummu Nisan Kandilcioglu / Anadolu / AFP

В прошлом году «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг, а в 2024-м — в крупнейший город страны Хошимин. Именно это и повлияло на увеличение турпотока во Вьетнам, говорит гендиректор компании «Транс-Шоу Тур» Сергей Назаров: «Вьетнам оказался во главе списка, потому что увеличилась возможность перевозки. Наземное обслуживание во Вьетнаме не такое дорогое по сравнению с сопредельными государствами. "Аэрофлот" стал летать в Нячанг, вьетнамские авиалинии открыли рейс в Ханой, стыковочное направление достаточно доступное. Вьетнам всегда был популярным направлением, он выигрывает у Китая даже по пляжным направлениям. Плюс хорошее отношение к русским туристам, все достаточно дешево.

Во сколько обойдется поездка? Все упирается в стоимость перелета, и это сейчас относится не только ко Вьетнаму. Цены на перелет до Хошимина высокие, прямые рейсы в Ханой дорогущие, чуть-чуть дешевле — перевозка в Нячанг. Найти среднюю цену невозможно. Например, неделя в Муйне будет стоить от 150 тыс. руб. на двоих до невозможных цифр. Бюджетная перевозка со стыковками — от 45-50 тыс. руб. на человека. Прямые рейсы зашкаливают за 100 тыс. руб.».

Помимо прочего, Вьетнам — это круглогодичное направление, обращает внимание начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская. По ее словам, в ближайшей перспективе интерес к этой стране будет только расти: «Вьетнам становится все более популярным. Активный рост фиксируется даже в первые месяцы 2026 года. При этом прошлый год по отношению к 2024-му — практически трехкратный прирост.

Можно напрямую лететь в Нячанг. Это курорт с прекрасными белыми пляжами для тех, кому уже надоел Таиланд. При этом в сравнении с Мальдивами Вьетнам будет значительно дешевле. На неделю можно уложиться в 700-800 тыс. руб., даже если выбирать пятизвездный отель. И также есть прямые рейсы в Хошимин и в Ханой, это позволяет делать экскурсионные программы, можно присоединить поездку в Камбоджу. И не стоит забывать, что во Вьетнаме есть всем уже известный остров Фукуок, на нем тоже огромное количество разнообразных отелей. И подъем туристического потока туда фиксируют абсолютно все.

В ближайшие несколько лет турпоток во Вьетнам продолжит расти. Страна достаточно протяженная, поэтому какой бы месяц вы себе не выбрали для поездки, всегда можно будет предложить тот курорт, где именно в этом месяце будет хороший сезон. Российские туристы не летают летом в Таиланд и выбирают другие направления из-за плохой погоды. Во Вьетнаме этот минус можно как-то скомпенсировать».

При этом спрос на Таиланд в 2025 году также вырос почти в три раза. Такая же динамика и в случае с Египтом, следует из данных Onlinetours. В топе также классические страны для пляжного отдыха: Турция и Объединенные Арабские Эмираты. В пятерку самых популярных направлений вошел и внутренний туризм. Спрос на российские направления увеличился на 65%. Средний чек на отечественные курорты на двоих — чуть больше 60 тыс. руб.

Анна Кулецкая