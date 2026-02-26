Ростовская область начнет выпуск облигаций во втором квартале 2026 года

Власти Ростовской области намерены начать выпуск облигаций во втором квартале 2026 года. Высокий рейтинг надежности при выпуске ценных бумаг региону присвоило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При оценке ключевых показателей надежности региона эксперты отметили диверсифицированную структуру экономики, низкий уровень долговой нагрузки, сбалансированную бюджетную политику.

После присвоения рейтинга Юрий Слюсарь подписал постановление, определяющие общие условия выпуска и обращения облигаций.

«Конкретные сроки и объемы выпуска будут зависеть от фактической потребности региона в заемных средствах»,— отметил губернатор.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2026 году регион планирует выпуск облигаций на 28,1 млрд руб. Ценные бумаги будут размещаться с переменным купоном или по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке Банка России. Регион рассматривает возможность включения механизма досрочного выкупа в условия размещения бумаг.

Наталья Белоштейн