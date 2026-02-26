Вдова Джона Маккейна покинет пост главы продовольственной программы ООН

Синди Маккейн объявила о намерении уйти с поста генерального директора Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пост самой госпожи Маккейн в сети Х. Причиной ухода называются проблемы со здоровьем: в октябре прошлого года вдова сенатора Джона Маккейна перенесла легкий инсульт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синди Маккейн

Фото: Omar Sanadiki, File / AP Синди Маккейн

«Я искренне надеялась, что смогу проработать весь срок, но здоровье… не позволяет мне полностью соответствовать тем требованиям, которые предъявляет эта работа»,— заявила госпожа Маккейн и добавила, что приняла одно из самых непростых решений в своей жизни.

Синди Маккейн возглавила Всемирную продовольственную программу ООН в 2023 году. До этого она занимала пост посла США при сельскохозяйственных и продовольственных организациях ООН.

Отставка госпожи Маккейн позволяет президенту США Дональду Трампу, регулярно критикующему ООН, предложить новую кандидатуру на этот пост. Штаты являются крупнейшим донором продовольственной программы.

Николай Зубов