«Росатом» продолжает работу по зарубежным проектам в условиях британских санкций

Госкорпорация «Росатом» продолжает выполнять обязательства по всем зарубежным проектам, несмотря на британские санкции. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Мы (Росатом.—“Ъ”) первые в мире по строительству АЭС за рубежом с долей рынка в 90%... сотрудничаем с более чем 60 странами и остаемся для них надежным партнером»,— заявили в пресс-службе госкорпорации (цитата по ТАСС).

24 февраля Великобритания расширила санкционный список в отношении России. В него были добавлены 297 новых пунктов. Под ограничения попали семь человек, 240 юридических лиц и 50 судов. В санкционный список внесли три структуры «Росатома»: Rosatom Energy Projects, REIN Engineering и Rusatom Overseas.