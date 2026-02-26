Партминимум стал минимальнее

Примерно за полгода до очередных выборов законодательной думы Томской области региональный парламент по инициативе губернатора Владимира Мазура изменил порядок формирования партсписков кандидатов. Число кандидатов, которых партия может внести в головную часть списка, увеличено до пяти, а число территориальных групп она, напротив, может сократить до семи. В областной администрации объяснили инициативу желанием поддержать партии, испытывающие кадровые проблемы. Политологи полагают, что головная часть партсписка может быть расширена для того, чтобы гарантировать прохождение в думу «согласованных» депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томский вице-губернатор Анатолий Рожков увидел у партий кадровые проблемы при формировании списков кандидатов

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

На сессии томской законодательной думы 26 февраля вице-губернатор по территориальному развитию Анатолий Рожков представил депутатам законопроект о внесении изменений в закон о выборах депутатов регионального парламента. Документ предоставляет партиям две возможности: увеличить количество кандидатов в общеобластной части партсписка с трех до пяти и сократить минимальное число тергрупп этого списка с 11 до семи. «Одна территориальная группа кандидатов должна соответствовать одному одномандатному избирательному округу или трем граничащим между собой одномандатным избирательным округам, при этом каждая территориальная группа кандидатов должна соответствовать равному количеству одномандатных избирательных округов»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, минимальное число кандидатов партсписка сокращается до 15.

Очередные выборы законодательной думы состоятся в сентябре 2026 года. 21 депутат избирается по партспискам, 21 — в одномандатных округах. В действующей редакции закона «О выборах депутатов законодательной думы Томской области» указывается, что в головной части партсписка должно быть не более трех фамилий, а число территориальных групп должно быть не менее половины от числа одномандатных округов (то есть, не менее 11 тергрупп, в каждой из которых от двух до пяти кандидатов).

По мнению инициаторов законопроекта, изменения направлены на расширение возможности участия партий в выборах, поскольку они приведут к уменьшению минимального количества кандидатов в партсписке, не уменьшая при этом их максимальное количество. «Откровенно говоря, не буду называть партии, мы видим серьезные трудности в период формирования кандидатов по списочному составу… Это (поправки в закон.— «Ъ»), для более, в том числе, качественного отбора кандидатов любого избирательного объединения»,— заметил господин Рожков.

По словам присутствовавшего на сессии председателя областной избирательной комиссии Ростислава Радзивила, после принятия изменений «избирательный бюллетень будет выглядеть ровно так же, как и сейчас».

Принципиальных возражений у депутатов законопроект не вызвал. Напомним, что губернатор Владимир Мазур возглавляет региональное отделение «Единой России».

«Изменения в закон расширяют возможности партий при определении порядка выдвижения кандидатов, при формировании границ территорий (для создания тергрупп.— «Ъ»)»,— согласился с инициаторами корректировки руководитель фракции ЛДПР в думе Леонид Терехов.

На предыдущих выборах в 2021 году не все партии воспользовались возможностью сформировать 21 тергруппу партсписка. Например, «Яблоко» ограничилось 19 тергруппами, «Новые люди» — 18, Партия роста — 14.

«В пояснительной записке говорится о расширении возможностей участия политических партий в выборах. Не думаю, что это главный мотив, хотя и его стоит учитывать. Похоже, что активность партий так упала, что их надо как-то подбодрить. Возможность создавать небольшие списки — это шанс для малых партий, прежде всего для “Новых людей”, у которых в районах известность нулевая. Я бы обратил больше внимания на увеличение головной части списка. Видимо, это сделано для того, чтобы гарантировать избрание “согласованных” кандидатов типа участников СВО»,— считает томский политолог Сергей Шпагин.

Валерий Лавский