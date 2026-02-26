Стейки исключают из рациона

Россияне отказываются от стейков. Продажи за прошлый год сократились на 8%, следует из данных исследовательской компании NTech. Спад спроса отмечается после рекордных показателей 2024-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов связывает это с падением покупательской способности: «Это продолжение новой экономической реальности, когда люди пытаются оптимизировать свою потребительскую корзину. С одной стороны, они хотят вкусно, интересно, разнообразно питаться. С другой, отчасти начинают экономить, перекладывать деньги из одних категорий в другую. И в этот список попали стейки. Тем более что по результатам стресс-теста, который мы провели в мае-июне прошлого года, группа "стейковое мясо" — это одна из самых уязвимых. Стейки присутствуют среди так называемых отказных групп, если российским потребителям действительно придется серьезно экономить на продуктах питания, но пока мы такого не наблюдаем».

Рестораторы также отмечают, что интерес россиян к стейкам остывает, как и в целом к дорогим блюдам. Гостей сейчас приходит мало. И выбирают они не рибай за 4 тыс. руб., а более демократичные альтернативы, говорит основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов: «В ресторанах заметен большой спад потребительской активности. Гости приходят реже, сократилось количество чеков. Все-таки сейчас время кризиса для ресторанного бизнеса. Моя франшиза не поднимала цены на стейки с 2024 года, но все равно количество заказов сокращается. Можно сказать, что потребитель выбирает более дешевый вариант мясных блюд. У нас стала гиперпопулярна говяжья котлета за 700 руб. Она большая, из мраморного мяса, с пюре и соусом, и бьет все рекорды продаж».

По данным Национальной мясной Ассоциации, собственное производство свинины и курицы выросло, а вот выпуск говядины в России падает. Приходится восполнять импортом, пояснил руководитель исполнительного комитета Ассоциации Сергей Юшин: «Спрос на мясо стабильно рос, начиная с 2015 года, и дошел до рекордных уровней — 83 кг на человека в год в 2024-м. В 2025 году он начал снижаться.

Что касается стейков, это просто переориентация части покупателей на продукцию, которая в расчете на килограмм, неважно, из индейки, из курицы, из свинины, из говядины, будет стоить дешевле. Но снижение потребления мяса так существенно, как может показаться. На фоне того, что у нас уменьшилось производство крупного рогатого скота примерно на 2,5%, увеличился немного импорт. Основной поставщик — Бразилия. Заметное место занимает Индия, она увеличила свою долю на российском рынке почти в два раза в 2025 году. Совсем немного стала предоставлять Аргентина. Еще Белоруссия, на которую приходится примерно 40% поставок мяса из-за рубежа».

Рестораторы ожидают, что 2026-й станет для отрасли тяжелым вызовом. Некоторые игроки прогнозирует закрытие каждого шестого заведения.Одна из основных причин — конкуренция с дарксторами. Потребитель массово переключается на сегмент готовой еды.

Светлана Белова