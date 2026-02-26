Ярославским контролерам разрешили блокировать льготные проездные

В Ярославской области проверяющим оплату проезда дали право блокировать льготные проездные у пассажиров, которые не смогут подтвердить свое право на льготу. Об этом сообщили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Так, если у контролера (работника перевозчика или органа исполнительной власти) возникли сомнения по поводу владельца льготного проездного во время проверки, то он может запросить подтверждение льготы с помощью документа, удостоверяющего личность, или мессенджера MAX. Такая возможность накануне была закреплена постановлением правительства области.

«Если пассажир не предъявил документы, подтверждающие преимущество или льготу по оплате проезда, то контролер-ревизор вправе изъять или заблокировать проездной билет или транспортную карту»,— пояснили в учреждении.

Алла Чижова