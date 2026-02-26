Никита Кучеров поднялся на одного канадца

Одним из героев первого после олимпийского перерыва игрового дня регулярного чемпионата НХЛ стал российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров. Три очка, набранные им в матче, в котором «Тампа» обыграла дома — 4:2 — «Торонто Мейпл Лифс», позволили Кучерову выйти на второе место в бомбардирской гонке, заодно преодолев отметку в 700 результативных передач, отданных за карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров

Фото: Morgan Tencza-Imagn Images / Reuters Форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров

Фото: Morgan Tencza-Imagn Images / Reuters

Этот матч заставил экспертов ESPN, TSN и других североамериканских спортивных медиаресурсов напомнить об одном потенциально важном эффекте от завершившейся несколько дней назад Олимпиады. Она же как бы разделила топовых игроков. Одни рубились за свои сборные в Италии, получали кто скромную, а кто и запредельную нагрузку, иногда — травмы. У других на эту пару недель пришелся, так вышло, маленький отпуск, который в разгар сезона, не исключено, окажется полезным: силы не тратили, а восстанавливали.

Встречу «Тампы» с «Торонто» можно было легко интерпретировать как подтверждение тезиса. Наиболее ярко у победителей проявили в нем себя как раз два хоккеиста, которых на Олимпиаде не было. Брейдена Пойнта вычеркнули из канадской заявки из-за травмы, а Никита Кучеров пропустил итальянский турнир вместе со всей по-прежнему находящейся под санкциями сборной России. У Пойнта — два гола и передача, у Кучерова — наоборот, гол и две передачи. А еще у них были заброшенные, но отмененные после просмотра видеоповторов из-за крохотных офсайдов шайбы, что, впрочем, «Торонто» не помогло. «Тампа», лидирующая в Восточной конференции и уже практически обеспечившая себе путевку в play-off, была слишком хороша, чтобы такие мелочи ее подкосили.

Впрочем, взглянуть на ситуацию можно было и под иным углом. Никита Кучеров был безумно «горяч» и до олимпийского перерыва, а пауза просто не сбила его с ритма, ведущего к чему-то приятному.

Сразу два результативных действия Никиты Кучерова в матче с «Торонто» были «юбилейными». Гол — 30-м в нынешнем первенстве, а 30 — это довольно почетный рубеж. Передача — 700-й в карьере в регулярных чемпионатах. Причем тут важна не столько сама по себе цифра, сколько сноска на количество матчей, которые Кучерову понадобились, чтобы она сложилась,— 855. За всю историю НХЛ из европейцев быстрее него, за 784 игры, до этой отметки добрался лишь знаменитый чехословацкий нападающий Петер Штястны, сбежавший в Северную Америку в 1980 году и сразу засверкавший в «Квебек Нордикс».

Но не меньше внимания обратили и на то обстоятельство, что гол и передачи переместили Никиту Кучерова с третьей позиции на вторую в бомбардирской гонке, в которой он побеждал в двух предыдущих сезонах. В ней Кучеров с 94 баллами очутился на очко впереди Нейтана Маккиннона. Маккиннон, один из ключевых хоккеистов в воскресенье проигравшей американцам олимпийский финал сборной Канады, матч, в котором его «Колорадо Эвеланш» справился с тем же счетом 4:2 с «Юта Маммот», пропустил: не отошел еще от итальянской передряги. «Эффект Олимпиады» в действии.

Лидирующий в бомбардирской классификации Коннор Макдэвид, партнер Маккиннона по сборной, за которую в Италии совершил кучу подвигов, отгул, правда, брать не стал и в проигранном своим «Эдмонтон Ойлерс» — 5:6 — матче с «Анахайм Дакс» дважды ассистировал одноклубникам. Но до Макдэвида Кучерову на самом деле совсем недалеко — всего-то четыре очка.

Алексей Доспехов