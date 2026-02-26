Пистолет-пулемет «Калашников» приняли на вооружение ОВД России

Серийно выпускаемые 9-мм пистолет-пулеметы (ППК-20) оборонного концерна «Калашников» приняты на вооружение органами внутренних дел (ОВД) России. Это оружие было усовершенствовано в зоне СВО, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«ППК-20 производится для разных силовых структур России и на экспорт. В минувшем году объемы выпуска изделия оставались на стабильно высоком уровне, государственные контракты 2025 года исполнялись в срок»,— говорится в сообщении. О востребованности ППК говорит «неизменно растущий спрос» на рынке.

Основной боеприпас оружия — высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21. При этом можно применять и большинство других патронов 9х19 отечественного и иностранного производств. «ППК-20 прочно занял свою нишу в линейке боевого стрелкового оружия Вооруженных Сил РФ как самый технологичный пистолет-пулемет»,— объяснили в релизе.

Характеристики пистолета-пулемета — 9 мм калибр, масса без магазина — 2,7 кг, длина — 415 мм (без приклада) и до 775 мм (с прикладом и глушителем). Вместимость магазина — 30 патронов.

Напомним, АО «Калашников» приступил к выполнению госконтракта по изготовлению ППК-20 во второй половине января.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.

Владислав Галичанин