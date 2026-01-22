Концерн «Калашников» начал изготавливать пистолеты-пулеметы по госконтракту

Концерн «Калашников» приступил к выполнению госконтракта 2026 года по изготовлению усовершенствованных в зоне СВО 9 мм пистолетов-пулеметов Калашникова (ППК-20). Поставки этого оружия в 2025 году были выполнены в полном объеме, сообщает пресс-служба предприятия.

ППК-20 выпускается серийно для различных силовых структур России и на экспорт. В 2025 году объемы производства изделия «кратно выросли», тактико-технические и эргономические характеристики оружия были улучшены. Изменения расширили линейку патронов для ППК-20. Основной боеприпас оружия — высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21. Возможно также использование патронов 9х19 отечественного и иностранного производств.

Среди основных характеристик пистолета-пулемета выделяется 9 мм калибр, масса без магазина — 2,7 кг, длина — 415 мм (без приклада) и до 775 мм (с прикладом и глушителем). Вместимость магазина — 30 патронов.

Напомним, ранее концерн «Калашников» поставил партию электромотоциклов «Иж-Эндуро» и электросамокат «Иж-ScootWay» одной из воинской частей в зону СВО.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.

Владислав Галичанин