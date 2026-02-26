В Крыму лидера запрещенной религиозной организации приговорили к шести годам

Лидера керченской ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Против гражданина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Согласно материалам дела, во время обысков у 53-летнего жителя Керчи изъяли запрещенную литературу и другие противозаконные материалы. На допросе задержанный сообщил, что координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи запрещенной религиозной организации.

Александр Дремлюгин, Симферополь