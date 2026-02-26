Собянин заявил о двух сбитых на подлете к Москве БПЛА

Уничтожены два беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Господин Собянин добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и повреждениях не приводится. Аэропорты Жуковского (Раменское) и Домодедово приостановили работу.

Около часа назад глава подмосковной Истры Татьяна Витушева заявила о режиме беспилотной опасности в регионе. Она напомнила, что публиковать кадры работы ПВО в Московской области запрещено.