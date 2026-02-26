Семь документов подписаны после заседания Высшего госсовета Союзного государства

Россия и Белоруссия подписали семь документов по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства 26 февраля, передает пресс-служба Кремля.

На заседании были подписаны постановления «О создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства», «О присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025–2026 годы», «Об основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2026 год».

Российская и белорусская стороны приняли директиву Высшего госсовета Союзного государства «О взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия». Также ими подписаны резолюции «Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства» и «О выполнении решений Высшего государственного совета Союзного государства».

Кроме того, Россия и Белоруссия подписали декрет «Об организации и развитии трансграничного пригородного пассажирского сообщения Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь». Инициативу анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Высший госсовет — это орган Союзного государства России и Белоруссии. Основан после подписания 8 декабря 1999 года Договора о создании Союзного государства. В состав госсовета входят президенты, премьер-министры, а также председатели палат парламентов двух стран.