Между Россией и Белоруссией запустят приграничные ж/д перевозки

Между соседними регионами России и Белоруссии восстановится прямое пригородное железнодорожное сообщение, соответствующее решение примет Высший государственный совет Союзного государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании госсовета.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что сейчас между двумя странами стремительно развивается торговля услугами — транспортными, строительными и информационными. По его словам, взаимные инвестиции дают экономикам обеих стран «импульсы для взаимосвязанного роста» и создают новые рабочие места. Свыше 60% средств, привлеченных Белоруссией, приходится на инвесторов из России, добавил он.

В начале февраля в Минтрансе уточняли, что пригородные ж/д перевозки между двумя странами планируется запустить в апреле 2026 года. Поезда будут следовать по маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск. По оценкам ведомства, за три года возобновленные маршруты привлекут дополнительно 110 тыс. пассажиров.