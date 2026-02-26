Налоговая служба требует признать банкротом белгородского производителя красок

В Арбитражный суд Белгородской области поступило заявление регионального управления ФНС о признании банкротом местного производителя красок с полумиллиардным оборотом — ООО «Белорегионцентр». Сумма требований налоговиков составляет 180,8 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск пока оставлен без движения, подробности образования задолженности не раскрываются. Суд предложил заявителю устранить недостатки в срок до 27 марта 2026 года.

Стороны уже встречались в суде — в 2025 году ООО обращалось в Арбитражный суд Белгородской области, потребовав признать недействительным решение налоговой службы о привлечении компании к ответственности за налоговое правонарушение и доначислении 118,5 млн руб. Суд принял обеспечительные меры в виде приостановления решения налоговой службы, однако позже принял доводы ответчика о том, что компания выводит активы (в деле были представлены документы о том, что совладелец «Белорегионцентра» Валерий Никифоров продал 25 объектов недвижимости взаимозависимому лицу, получил 157 млн руб. дивидендов, после чего вышел из состава учредителей). Истец попытался оспорить это решение в апелляции, однако вышестоящий суд оставил решение в силе.

По данным Rusprofile, ООО «Белрегионцентр» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2000 году. Основной вид деятельности — производство красок, лаков и аналогичных материалов. Уставный капитал — 4,77 млн руб. С декабря 2024 года единственным владельцом компании является Валерий Землянский (также директор с сентября 2025 года). До 2024 года единственным учредителем значился Валерий Никифоров, в январе 2024 года его доля снизилась до 50%, а в декабре он вышел из состава собственников. Выручка ООО за 2025 год составила 532,3 млн руб., чистая прибыль — 5,4 млн руб. Налоговая задолженность компании на четвертый квартал 2025 года составила 113,9 млн руб., большая часть — по налогу на добавленную стоимость. Валерий Никифоров на данный момент значится в качестве единственного владельца столичного ООО «Торгово-производственное объединение Лакокрасочные материалы» (ООО «ТПО ЛКМ»), зарегистрированного в 2009 году. Основной вид деятельности — производство красок, лаков и аналогичных материалов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Сергей Фомин. Выручка компании в 2025 году составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 29,8 млн руб.

