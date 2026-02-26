На Ставрополье усилили контроль за запасами влаги в почве

Ставропольский край активно мониторит запасы влаги в почве, чтобы обеспечить стабильный рост озимых культур и высокий урожай в 2026 году. Губернатор Владимир Владимиров инициировал эти меры, которые уже доказали эффективность в предыдущие годы, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минсельхоза СК Фото: Пресс-служба минсельхоза СК

Специалисты агрохимцентров, таких как ФГБУ ГЦАС «Ставропольский», регулярно отбирают пробы метрового слоя почвы в округах края. На февраль 2026 года они оценивают влагообеспеченность озимых как удовлетворительную или хорошую в большинстве районов — запасы продуктивной влаги составляют от 105 мм в среднем по краю, хотя в некоторых зонах в прошлые годы они падали до 45 мм. Эти данные помогают аграриям корректировать севооборот, вносить удобрения и планировать сев яровых культур, которые составляют основу благосостояния фермеров.

Край страдает от засушливости — основной лимитирующий фактор для сельского хозяйства в регионе. По данным исследований за 1969–2018 годы, гидротермический коэффициент (HTC) в августе и апреле значительно снизился, а вероятность месячных засух достигает 84–100% в зависимости от зоны. В июне 2025-го почвенная засуха уже поразила озимые и горох в шести округах — Арзгирском, Буденовском, Новоселицком, Курском и Степновском, — пострадали семь предприятий. Такие условия требуют активных мер: эксперты рекомендуют расширять капельное орошение до 25–30% земель, строить водохранилища и внедрять no-till технологии для сохранения структуры почвы.

Ранее губернатор Владимир Владимиров анонсировал, что край продолжит применять технологию искусственного вызова осадков самолетом-лаборацией Росгидромета. Весной 2026-го, в марте–апреле, регион снова использует этот метод для поддержки всходов озимых — сейчас 98% посевов в хорошем или удовлетворительном состоянии. Ранее работы повышали осадки на треть и более, что напрямую увеличило накопление влаги и способствовало рекордному урожаю зерновых в прошлом году. Министр сельского хозяйства Константин Ишков подтвердил: контракт на 2026–2027 годы уже заключили, технология пройдет испытания в зоне активного роста культур.

Станислав Маслаков