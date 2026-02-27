Валерий Фокин отметит 80-летие постановкой «Ревизора» в Александринском театре

В день своего 80-летия, 28 февраля, президент Александринского театра Валерий Фокин выпускает премьеру — спустя 190 лет после мировой премьеры на историческую сцену возвращается гоголевский «Ревизор».

Режиссер в интервью «Ъ» назвал пьесу «главной русской» и объяснил, почему она остается актуальной в 2026 году. «В смысле актуальности гоголевского текста ничего не изменилось ни по сравнению с 1836 годом, когда пьеса была впервые поставлена, ни по сравнению с 2002-м, когда я дебютировал с ней в Александринке»,— заявил господин Фокин.

Господин Фокин напомнил, что пьеса попала на императорскую сцену по личному разрешению Николая I, минуя цензуру. «В массовом сознании за ним закрепился образ тупого солдафона — но он как-то учуял, что это про нас, про русских людей, про то, что из нас невозможно ни выжечь, ни выдавить. Это то, что меня сегодня в "Ревизоре" интересует больше всего», — добавил президент Александринского театра.

Режиссер напомнил народную пословицу из гоголевского эпиграфа: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». «Хочется, чтобы спектакль тем или иным способом ответил на вопрос — а рожа-то крива? Мы все-таки видим, что она крива? Или нет?» — добавил он

