Лукашенко иронично ответил на обращение к нему «господин президент»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом. Встречая господина Лукашенко возле машины, комендант Кремля Сергей Удовенко назвал его «господин президент».

«Хорошо бы твои слова — да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану»,— отреагировал белорусский президент (цитата по «РИА Новости»).

Александр Лукашенко прилетел в столицу России для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Перед этим он встретился тет-а-тет с российским коллегой Владимиром Путиным.