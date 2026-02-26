Бердянск остался без воды из-за блэкаута на насосной станции

Более 50 тыс. жителей Бердянска в Запорожской области остались без водоснабжения из-за проблем с электричеством. Об этом сообщили на госпредприятии «Вода Запорожья».

По словам специалистов, в связи с отсутствием электроэнергии на насосных станциях остались без водоснабжения 51,841 тыс. абонентов и 151 социально значимый объект.

Местные власти организовали подвоз воды жителям. Водоснабжение обещают возобновить в кратчайшие сроки — после полного восстановления стабильного электропитания.

Запорожская область регулярно испытывает проблемы с электро- и водоснабжением из-за боевых действий и высокого износа сетей.

Александр Дремлюгин, Симферополь