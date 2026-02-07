В четырех округах Запорожской области временно отключили электричество

В Куйбышевском, Приморском, Черниговском и Бердянском муниципальных округах Запорожской области временно отключили электричество. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Электричества нет также в городе Бердянск. «Специалисты работают над устранением аварийной ситуации и уточнением причин отключения»,— написал господин Балицкий. Восстановительные работы продолжаются.

По словам главы региона, за сутки над Запорожской областью сбили 14 БПЛА. 11 из них — беспилотники самолетного типа и три — FPV-дроны. В селе Бурчак при ударе БПЛА погибла 65-летняя женщина.