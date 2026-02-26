Поселок Шолоховский остался без воды из-за коммунальной аварии

Поселок Шолоховский в Белокалитвенском районе остался без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причиной неудобств стал порыв водовода на улице М. Горького. Ориентировочно, ремонт закончат к 18:00.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», из-за порыва теплотрассы по ул. Еременко, 62 в Советском районе Ростова-на-Дону без отопления и горячей воды остался ряд многоэтажек. Аналогичная ситуация сложилась и в Волгодонске. Там авария на теплотрассе оставила без отопления 11 жилых домов. В Северном микрорайоне Ростова нарушение в энергосети привело к частичному отключению потребителей в границах проспекта Космонавтов, улиц Волкова, Капустина и Борко. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.

Мария Хоперская