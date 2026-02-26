В Волгодонске без отопления остались 11 жилых домов

Из-за аварии на теплотрассе в пер. Западном в Волгодонске временно остановлено теплоснабжение 11 жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Без отопления и горячей воды остались дома по пр. Строителей, 2, 2 «Б», 2 «В», 2 «Д», ул. Весенней, 32, 34, 36, 40 и пер. Западному, 1,3,9.

ООО «Волгодонские тепловые сети» планируют завершить ремонтные работы до 18:00 26 февраля.

Наталья Белоштейн