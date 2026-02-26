Монетизация дисквалификации

Женская теннисная ассоциация (WTA) оказалась вовлечена в судебный процесс, исход которого может создать прецедент, влияющий на рассмотрение допинговых случаев. Британская теннисистка Тара Мур подала иск в суд Нью-Йорка, в котором потребовала от WTA $20 млн за нанесение финансового и репутационного ущерба. Мур в 2022 году была уличена в употреблении стероидов. Независимый трибунал, собранный по делу спортсменки, полностью оправдал ее, заключив, что запрещенные вещества попали в организм теннисистки с «загрязненным» мясом. Однако вердикт был опротестован в Спортивном арбитражном суде (CAS), который дисквалифицировал Мур на четыре года. Остроты делу придает то, что поддержку Мур оказывает Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), давно пребывающая в состоянии конфронтации с руководящими теннисными структурами и собирающая деньги на запуск альтернативного тура.

Британская теннисистка Тара Мур подала иск в суд Нью-Йорка с требованием взыскать с WTA $20 млн. Это в 35 раз больше, чем Мур (выше 145-го места в рейтинге она не поднималась) заработала за карьеру. Она прервалась летом прошлого года. Тогда CAS принял решение о дисквалификации Мур на четыре года. С учетом ранее отбытых 19 месяцев отстранения британка сможет вернуться на корт только в начале 2028 года, когда ей исполнится уже 35 лет.

Недовольство Мур вызвало то, как рассматривалось ее дело о допинговом нарушении. Проба, взятая у нее весной 2022 года на турнире в Боготе, показала наличие следов стероидов — болденона и нандролона. На том же турнире на тех же препаратах попалась еще одна теннисистка — чилийка Барбара Гатика. Обе были отстранены от соревнований, но спустя 19 месяцев независимый трибунал (тестирование проводило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе — ITIA, в соответствии с его же регламентом теннисистка воспользовалась правом вынести свое дело на рассмотрение независимых арбитров) оправдал Мур. Трибунал принял ее версию о том, что запрещенные препараты попали в организм через «загрязненное» мясо: в Колумбии при выращивании скота используются корма с добавками, содержащими стероиды. ITIA, однако, с вердиктом не согласилось, опротестовало его в CAS, и тот постановил: спортсменка не смогла доказать, что допинг попал в ее организм случайно, а значит, она подлежит дисквалификации.

В иске Тара Мур, как сообщает The New York Times, обвиняет в случившемся WTA. По мнению спортсменки, организация проявила халатность, приведшую к ее дисквалификации.

«Организация обладала конкретным и применимым на практике знанием о специфической и хорошо задокументированной опасности "зараженного" мяса в Колумбии, однако предпочла хранить молчание, не предупредив спортсменов об этом риске»,— говорится в иске Мур. Она отметила также, что действия WTA разрушили ее карьеру и причинили значительные моральные страдания. В иске говорится, что Мур была лишена возможности эффективно отстаивать свои интересы в CAS, поскольку «Спортивный арбитражный суд исходит из презумпции виновности спортсмена и возлагает на обвиняемого практически непосильное бремя доказывания своей невиновности, что фактически аннулирует принципы нейтрального анализа фактов и распределения бремени доказывания, являющиеся краеугольными для гражданского права США».

Есть у Мур претензии и к ITIA. Последнее, по мнению спортсменки, избирательно подходит к применению правил, делая поблажки высокорейтинговым спортсменам. К примеру, Янник Синнер, на счету которого на данный момент пять побед на турнирах Большого шлема, в прошлом году получил всего три месяца дисквалификации после того, как в его пробе дважды нашли следы клостебола (все было списано на халатность врача-итальянца, давшего ему не ту мазь для лечения ранки). В 2024 году Ига Швёнтек (в активе польской спортсменки сейчас шесть выигранных мейджоров) попалась на триметазидине. Но ее версия о том, что препарат попал в организм из-за приема безобидного безрецептурного препарата, контрольные органы удовлетворила, и она отделалась отстранением всего на один месяц.

В противостоянии с WTA Тара Мур обзавелась сильным союзником. Ее поддержала Ассоциация профессиональных теннисистов.

PTPA, как сообщает The Guardian, взяла на себя юридическое сопровождение иска. Профсоюз не оплачивает расходы теннисистки на адвокатов, но это и не требуется, поскольку PTPA удалось привлечь к делу юридическую фирму King & Spalding (согласно National Law Journal, входит в топ-30 крупнейших юридических фирм США), адвокаты которой согласились работать pro bono (безвозмездно).

Вмешательство в дело PTPA выводит на новый уровень конфронтацию профсоюза с руководящими теннисными структурами. PTPA была основана в 2020 году Новаком Джоковичем (24-кратный победитель турниров Большого шлема) и Вашеком Поспишилом для защиты интересов спортсменов. С тех пор PTPA успела вступить в тяжбу со всеми руководящими теннисными структурами, подав иски к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), WTA, Международной федерации тенниса (ITF) и организаторам турниров Большого шлема, а также рассориться с Джоковичем — в начале января он заявил о выходе из организации. Уход основателя никак не повлиял на политику PTPA. Структура по-прежнему требует, чтобы теннисисты получали больше денег, настаивает на пересмотре рейтинговой системы, хочет добиться пенсионного обеспечения игроков и так далее.

Интересно, что организаторы Australian Open пошли на сотрудничество с PTPA. В ответ ассоциация отозвала все иски к австралийскому турниру Большого шлема. Но одними исками PTPA не ограничивается. По сообщению Sportico, структура намерена привлечь $1 млрд (утверждается, что ряд инвестиционных структур уже высказали заинтересованность во вложениях), для того чтобы запустить альтернативный, подконтрольный теннисистам тур.

Александр Петров