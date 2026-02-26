Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: History of Advertising Trust / Heritage Images / Getty Images Фото: History of Advertising Trust / Heritage Images / Getty Images

Предком вустерского соуса был гарум, рожденный в Древней Греции и с восторгом принятый римлянами. Мелкая жирная рыба, пересыпанная солью и специями, месяцами бродила в чанах, понемногу образуя пикантную жидкость с легким устричным привкусом. Позднее купцы унесли рецепт по Великому шелковому пути в Азию, породив там плеяду рыбных соусов. А в 1837 году аптекари из английского Вустера, Джон Ли и Уильям Перрис, выпустили на рынок свою версию гарума. По их словам, рецепт соуса из ферментированной рыбы им подарил бывший губернатор Бенгалии лорд Маркус Сэндиc.

Легенда продержалась недолго. Ушлые журналисты выяснили, что лорд Сэндиc никогда не был в Бенгалии. Откуда взялся рецепт, так и осталось неизвестным. Впрочем, империя была бескрайней, а ее посланники в заморских колониях жадно впитывали чужие обычаи, создавая из них новую литературу, как Киплинг, или новую кулинарию, как аптекари из Вустера. Кухня, как и океан, покровительствует смелым.

Павел Шинский