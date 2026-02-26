Медиамагнату Джимми Лаю сократили срок заключения

Гонконгский апелляционный суд отменил один из приговоров, вынесенных бывшему медиамагнату Джимми Лаю, критику властей Китая. Речь идет о приговоре, вынесенном в 2022 году. Тогда Джимми Лая приговорили к шести годам тюремного заключения по делу о мошенничестве с субарендой офисов.

Фото: Tyrone Siu / File Photo / Reuters

Фото: Tyrone Siu / File Photo / File Photo / File Photo / File Photo / Reuters

Однако обвинительный вердикт по делу 78-летнего Джимми Лая о сговоре с иностранными силами с целью «свержения Коммунистической партии Китая» и публикации материалов, подстрекавших к мятежу, за что он получил 20 лет, остается в силе.

Джимми Лая арестовали в августе 2020 года в соответствии с законом о нацбезопасности, который ввели после массовых антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году.

Екатерина Наумова