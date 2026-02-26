«Россети Урал» подключили к электросетям новое здание Арбитражного суда Челябинской области

Энергетики челябинского филиала компании «Россети Урал» построили и ввели в работу электроинфраструктуру для нового здания Арбитражного суда Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Урал» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Урал»

Специалисты установили двухблочную комплектную трансформаторную подстанцию 1000 кВА напряжением 10/0,4 кВ, которая обеспечивает питание объекта с резервированием, проложили две двухцепные кабельные линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ общей протяженностью около 500 метров, что гарантирует надежность электроснабжения, в том числе в условиях пиковых нагрузок на сети. 12 кабельных ЛЭП 0,4 кВ позволяют обеспечить равномерное распределение нагрузки внутри объекта. Отметим, что все оборудование — российского производства.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых потребителей к сетям компании.

Современная электросетевая инфраструктура обеспечивает надежное электроснабжение шестиэтажной новостройки Арбитражного суда, возведенной в центре Челябинска на ул. Братьев Кашириных. В новом просторном здании будут созданы комфортные условия для более 300 сотрудников и посетителей. На 15 тыс. кв. м разместятся залы судебных заседаний, зона отдыха и ожидания, актовый и читальный залы, аудитории для занятий, библиотека и архив.

ПАО «Россети Урал»